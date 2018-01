Vermischtes Grafenwöhr

06.01.2018

1949

Auf der Bundesstraße 299 kurz nach dem Ortseingang Grafenwöhr ereignete sich am Samstag, 6. Januar, um 11.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Frauen und zwei Kinder verletzten sich.

Ein Frau aus Pressath fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Grafenwöhr, als sie aus bisher ungeklärter Ursache kurz nach dem Ortsschild an der Abzweigung Bierlohstraße mit ihrem BMW ins Schleudern geriet. Das Auto rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Dann schleuderte das Fahrzeug laut Polizei auf die Straße zurück und blieb dort stark beschädigt stehen.Die Fahrerin, ihre Beifahrerin und zwei Kinder (6 und 3 Jahre) wurden nach notärztlicher Versorgung mit den Rettungsdienst ins Klinikum Weiden und in das Krankenhaus in Kemnath gebracht. Am BMW entstand Totalschaden von etwa 5000 Euro.Die Feuerwehr aus Grafenwöhr, die mit etwa 20 Mann vor Ort war, setzte zum ersten Mal die neue Sichtschutzwand gegen Gaffer ein. Trotzdem versuchten mehrere Autofahrer einen Blick auf das Unfallgeschehen zu erhaschen und mussten von den Feuerwehrleuten zur Weiterfahrt angetrieben werden.Die Bundesstraße war für eine Stunde nur halbseitig befahrbar. Die Unfallursache, so die Polizei vor Ort, müsse noch geklärt werden.