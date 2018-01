Vermischtes Grafenwöhr

Was kann beim Tanken schon schiefgehen? Anscheinend einiges, wie der Fall in Grafenwöhr beweist. Ein BMW-Fahrer machte am Freitagmorgen um 5.30 Uhr Halt an der Raiffeisen-Tankstelle in Grafenwöhr und steckte die Zapfpistole in die Tanköffnung seines Autos. Bis dahin lief noch alles glatt. Doch offensichtlich überlegte es sich der Fahrer anders und fuhr ohne zu tanken los. Die Zapfpistole steckte aber noch in seinem 3er-BMW.

Dadurch wurde die Tanksäule beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro und ermittelt nun wegen Unfallflucht. Ein Teil des Kennzeichens ist den Beamten schon bekannt. Der Halter des BMW muss aus dem Landkreis Neustadt/WN stammen. Die Ermittler rätseln aber noch, warum der Unbekannte plötzlich wegfuhr, und das auch noch ohne zu tanken. Den Fahrer könnte nun der Entzug der Fahrerlaubnis erwarten. Das sei aber die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, teilt Werner Stopfer, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Eschenbach, mit. Die Zapfsäule der Tankstelle ist nun seit Freitag gesperrt.