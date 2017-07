Vermischtes Grafenwöhr

06.07.2017

12

06.07.2017

Seit 1776 feiern Amerikaner Anfang Juli ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone. Auf dem Paradefeld vor dem Wasserturm am Übungsplatz ging es auch in diesem Jahr hoch her. Und viele deutsche Freunde feierten auf Einladung mit. Die US-Garnison bot amerikanische Spezialitäten, ein DJ sorgte für Musik, Hüpfburg und Co. begeisterten die jüngeren Besucher.

"Lasst uns in zwangloser Atmosphäre die Unabhängigkeit und bayerisch-amerikanische Freundschaft feiern", rief Oberst Lance Varney den Ehrengästen Brigadier Antonio A. Aguto, Landrat Andreas Meier und den Bürgermeistern Edgar Knobloch (Grafenwöhr) und Hans-Martin Schertl (Vilseck) zu. Gekommen waren auch Gäste der Partnerschaftsgemeinden.Dem ausscheidenden Oberst Thomas Matsel oblag die Ehre, die Bierfässer anzuzapfen. Dann wurde auf den Unabhängigkeitstag und die bayerisch-amerikanische Freundschaft angestoßen. Ein Feuerwerk erhellte zum Abschluss den Himmel neben dem Wasserturm und den beiden Flaggenmasten mit Sternenbanner und Deutschlandflagge.