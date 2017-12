US-Army spendet an Bürgerladen Grafenwöhr

28.12.2017

Chaplain LTC Tom Bowers (Zweiter von links) vom 7th Army Training Command und sein Mitstreiter Jeremy Towal haben Weihnachts- und Geburtstagspäckchen an den Bürgerladen geliefert, um Kindern in Not eine Freude zu bereiten. "Dies ist ein wahres Zeichen der Solidarität zwischen der US-Army und der Stadt Grafenwöhr", freute sich Monika Sebald, die Leiterin des Bürgerladens und bedankte sich bei den beiden Männern. Bild: rgr