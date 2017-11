Vermischtes Grafenwöhr

26.11.2017

Grafenwöhr/Vilseck. "Happy Thanksgiving und danke für die Freundschaft in unserem Gastland Bayern", begrüßte der Kommandeur der US-Armee-Garnison Bavaria, Oberst Lance Varney, die Gäste beim großen Thanksgiving Lunch. In die Dining Facility hatte der Kommandeur die militärischen und zivilen Gäste eingeladen. Varney erläuterte die Tradition des Erntedankfestes, das einst von den ersten amerikanischen Siedlern ins Leben gerufen wurde. Thanksgiving sei in den Vereinigten Staaten das wichtigste Familienfest im Jahreskreis, zu dem Gäste und Freunde eingeladen werden.

Die Militärköche und das Personal der großen Truppenküche hatten die Truthähne, Pork und Beef und weitere Köstlichkeiten wie Fisch, Hähnchen, Gemüse, süße Kartoffeln, Salate und leckere Desserts zubereitet und kunstvoll dekoriert. Das Segensgebet vor der Mahlzeit sprach Chaplain Kevin Pies. Traditionsgemäß werden die Gäste auch von den Kommandeuren bewirtet.