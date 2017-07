Vermischtes Grafenwöhr

115 Absolventen der Berufsschule des St.-Michaels-Werks sind in ihr außerschulisches Leben verabschiedet worden. Bei der Entlassfeier gratulierte Schulleiter Peter Fleischmann den Prüflingen. Der Erfolg sei ein Ergebnis ihrer eigenen Begabung und Anstrengung, sagte er. Aber Eltern, Freunde, Ausbilder in den Betrieben, die Betreuer im Internat und die Lehrkräfte der Schule hätten ebenfalls einen wichtigen Beitrag dazu geleistet.

Besonders lobte er das Durchhaltevermögen der Absolventen, die nicht immer die besten Rahmenbedingungen zum Start ins Berufsleben gehabt hätten. "Seien Sie neugierig, offen und hilfsbereit", riet der Schulleiter den Jugendlichen.Den Schlusspunkt unter die Entlassfeier setzte die Ehrung der Schulbesten. Luisa Martinez (Fachpraktikerin für Holzverarbeitung, Kolping-Bildungswerk Schwandorf) verlässt mit einem Notendurchschnitt von 1,16 das Michaels-Werk.Über hervorragende Ergebnisse konnten sich auch Steven Dominguez (Fahrzeuglackierer, Autohaus Enslein & Schönberger, Wiesau) und Bukurie Tashefci (Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk - Schwerpunkt Bäckerei/Konditorei, Bäckerei Brunner GmbH & Co. KG, Weiden) freuen. Fleischmann, Vorstand Sigrid Groß und Sparkassen-Vertreterin Michaela Keck-Neidull überreichten Zeugnisse und Geschenke an die ausgezeichneten Absolventen. Zum Abschied hatte der Schulleiter neben den besten Wünschen für die berufliche Zukunft noch einen persönlichen Wunsch an die angehenden Facharbeiter: "Vergesst eure Schule nicht."