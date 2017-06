Vermischtes Grafenwöhr

18.06.2017

(myd) Ein Besuchermagnet war das dritte Waldkinderfest in der Bierlohe. Flankiert vom Spielmannszug und den Parforcehornbläsern Eschenbach begrüßten die Schirmherren Landrat Andreas Meier und Bürgermeister Edgar Knobloch Ehrengäste und Stadträte. Ins Staunen versetzten gleich im Anschluss die Sport-Holzfäller Wolfgang Kraus und Peter Bauer die zu diesem frühen Zeitpunkt noch überwiegend erwachsenen Besucher.

Mit Axt, Handsägen und ohrenbetäubend lauten Motorsägen zeigten und erläuterten sie die Disziplinen des "Timbersports". Als eingespieltes Team zeigten sich Bürgermeister Edgar Knobloch und Landtagsabgeordneter Tobias Reiß. Als die Timbersportler Freiwillige suchten, die mit der Zwei-Mann-Blattsäge einen Stamm zerteilen sollten, ließen sie sich nicht lange bitten, und zerlegten in kurzer Zeit den Stamm in zwei Teile. Anschließend ließen dann wieder die Profis die Spreißel fliegen.