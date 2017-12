Vermischtes Grafenwöhr

Ein Grafenwöhrer Stadtrat der "Linken" hat sich der Wahlfälschung schuldig gemacht. Dafür ist er rechtskräftig verurteilt. Nur sträubt sich der 45-Jährige gegen die Höhe der Geldstrafe. In der dritten Berufungsverhandlung am Donnerstag geht es um die Frage: Verfügt der Angeklagte tatsächlich nur über geringe Einkünfte? Das Ergebnis: bemerkenswert.

Weiden/Grafenwöhr. Das Landgericht unter Vorsitz von Walter Leupold war 2016 von einem monatlichen Nettoeinkommen von 1500 Euro ausgegangen. Man orientierte sich dabei an branchenüblichen Löhnen von Elektrikern. Diesen Beruf hatte der Grafenwöhrer angegeben; sein Einkommen wollte er nie beziffern. Das Gericht verhängte 120 Tagessätze à 50 Euro (ein Tagessatz entspricht dem Tagesverdienst). Dagegen protestierte Anwalt Kay Estel. Mit Erfolg. Das Oberlandesgericht verwies das Verfahren hinsichtlich der Bemessung zurück nach Weiden.Die Revision erwies sich als Bumerang für den Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft hat die Weidener Kriminalpolizei nachermitteln lassen. Vorsitzender Richter Reinhold Ströhle brauchte einen langem Atem, um die Aufstellung der Kripo zu verlesen. Unterm Strich besitzt der Angeklagte drei Mehrfamilienhäuser und ein Einfamilienhaus. Auf sein Konto fließen monatlich 6000 Euro Mieteinnahmen. Zusätzlich geht die Kripo davon aus, dass einige Mieter bar bezahlen. Ein Elektrobetrieb beschäftigt ihn zu einem Monatslohn von 1400 Euro netto. Oben drauf kommen 440 Euro im Monat aus einer Photovoltaik-Anlage.Verteidiger Kay Estel bezeichnete das Vorgehen der Kripo als "unsäglich". Es sei "reine Spekulation", dass die Immobilien Gewinn abwerfen. Er verwies auf Darlehen von 429 000 Euro, "die sich nicht allein zurückzahlen". Auch die Ausgaben als Vermieter (Grundsteuer etc.) seien nicht berücksichtigt worden. Einzig verlässliche Zahl sei der Lohn durch den Elektrobetrieb. Und dieser Job sei gekündigt: Estel präsentierte - Überraschung! - ein Kündigungsschreiben der Firma. Datiert 14 Tage nach der Ladung. Der Stadtrat beziehe ab Januar voraussichtlich 850 Euro Arbeitslosengeld I. Estel forderte daher nur 30 Euro Tagessatz."Lächerlich" fand Staatsanwalt Christian Härtl die Behauptung, dass die Mieteinahmen von fast 6000 Euro durch Ausgaben aufgezehrt würden. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Angeklagte so selbstschädigend ist, dass er über zehn Wohnungen vermietet, ohne daraus auch nur einen Cent Gewinn zu machen."Das Gericht folgte dieser Ansicht. Zu den für die Bemessung angesetzten 1500 Euro fehlt bei einem Monatslohn von 1400 Euro gerade einmal ein Hunderter. Und selbst wenn der Elektriker künftig Arbeitslosengeld bezöge: "Dass Sie aus diesen ganzen Mietangelegenheiten keine 650 Euro erwirtschaften, das ist völlig außerhalb jeder Lebenserfahrung."Der Stadtrat der "Linken" sprach in seinem "letzten Wort" von einer "Racheaktion" des rumänischen Mieters, dem er 2014 bei der Briefwahl die Hand geführt hatte. Er sah sich einer "Kampagne" durch Medien, Staatsanwaltschaft und politische Gegner ausgesetzt. "Meine politischen Kontrahenten haben mich knallhart und rücksichtslos vernichtet", sagte der ehemalige Bürgermeisterkandidat. "Es ging immer nur darum, eine Partei und mich, der aus christlicher Überzeugung geholfen und Zivilcourage gezeigt hat, zu verurteilen." Seit Beginn des Verfahrens 2015 sind beide Eltern und seine Frau verstorben: "Ich muss jetzt mit der Konsequenz leben, dass ich neben meiner Familie auch meine Immobilien verliere."

Angemerkt von Christine Ascherl

Der "Linke"-Stadtrat hat das Glück, dass in der Berufung Verschlechterungsverbot gilt. Das verhindert eine nachträgliche Erhöhung der Strafe. Dabei hatte er das Gericht gelinkt, indem er auf die Frage nach seinen Einkünften einfach gar nichts sagte. Wohl wissend, dass er als Vermieter von über zehn Wohnungen mit einer Tagessatzhöhe von 50 Euro nicht durchgekommen wäre. Es ist legitim, keine Angaben zu machen, aber nicht schön, und schon gar nicht dazu geeignet, sich hinterher zu beklagen, dass Ausgaben nicht korrekt aufgeführt wären. Der 45-Jährige sah sich einmal mehr als Opfer einer Kampagne. Schuldeinsicht: Fehlanzeige. Nicht ausgeschlossen, dass er - zum dritten Mal - Revision einlegt.___E-Mail an den Autor:christine.ascherl@oberpfalzmedien.de