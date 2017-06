Vermischtes Grafenwöhr

09.06.2017

Wenn Soldaten mit ihren Familien in die Garnisonsstadt kommen, haben sie oft eine lange Reise hinter sich. Um ihnen ihre Ankunft angenehmer zu machen, hat sich die US-Armee etwas Neues einfallen lassen.

"Willkommen in der US-Armee-Garnison Bavaria - Heimat der starken Einsatzbereitschaft in Europa", heißt der Slogan der neuen Garnisonseinrichtung. Zum Empfang ihrer Soldaten und Familien richtete die US-Armee im Rathaus der Garnison ein neues "Readiness Welcome Center" ein. Im Willkommensraum präsentieren sich auch die Städte und die Landkreise mit ihren Freizeitangeboten.Rund 3800 Neue, Soldaten mit ihren Familien, kommen jährlich im Schnitt durch den ständigen Wechsel in den US-Standorten Grafenwöhr und Vilseck an. Nach langem Flug und oft beschwerlicher Reise treffen sie per Bus mit Kind, Kegel und dem Haustier im "Soldier for Life Center", dem US-Rathaus an der Wache 3, ein. Um Soldaten und Familien einen starken Start in der Garnison zu bereiten, richtete die US-Armee nun den neuen Willkommensraum im Untergeschoss des Gebäudes ein."Wir wollten einen Platz, wo Neulinge ihre Koffer fallen lassen, die Kinder ihre Beine ausstrecken können, die Haustiere ihren ersten Auslauf finden - einfach wo Neuankömmlinge sich entspannt auf den Eingliederungsprozess, den 'Check-Inn', vorbereiten können", sagt Garnisonskommandeur Oberst Lance Varney.Sitzecken, Monitore, Laptops, Ladestationen, Kinderspielecke, Gepäckaufbewahrungsbreich und Stände mit jeder Menge Informationen sind im Willkommensraum zu finden. Die US-Organisationen informieren die Familien über alles Wichtige wie Wohnen, Kinderbetreuung, Gesundheitswesen, Schule, Freizeit und vieles mehr.Die neue Kulturmanagerin der Stadt Grafenwöhr, Birgit Plößner, richtete die Info-Stände der Garnisonsstädte und der Landkreise mit ein, um die Amerikaner über Freizeitmöglichkeiten oder Veranstaltungen in ihrer neuen "Heimat auf Zeit" zu informieren. Über sie können Vereine und Organisationen Plakate und Informationen in dem neuen Raum zu platzieren. Chaplain Oberst Kevin Pies sprach bei der Eröffnungsfeier ein Gebet und forderte die Neuankömmlinge auf: "Find a home here in Bavaria - es ist der beste Platz, wo immer sie auch dienen können in der Welt."Der Direktor der US-Standortverwaltungen in Euorpa (IMCOM), Michael D. Formica, pries das neue Center als Beispiel für kommende Einrichtungen dieser Art in den weiteren europäischen US-Standorten an. Er dankte den Verantwortlichen der Garnison für die Arbeit. An die deutschen Handwerker und Arbeiter der Garnisons-Bauabteilung überreichte der IMCOM-Direktor einen Coin. Mit den Bürgermeistern Edgar Knobloch (Grafenwöhr), Hans-Martin Schertl (Vilseck) und den Verantwortlichen der Garnison durchschnitt Direktor Formica das Band am Begrüßungsschild. Bei einem Rundgang wurden die einzelnen Stationen und Infostände besichtigt.