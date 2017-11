Wirtschaft Grafenwöhr

29.11.2017

0 29.11.2017

Es sieht romantisch nach "Weihnachtsbäckerei" aus, ist aber Arbeit - und vor allem ein überregional beachtetes Pilotprojekt: Die Berufsschule des St. Michaels-Werk ermöglicht in Kooperation mit der Großbäckerei Brunner den Bäckerlehrlingen konzentrierten Blockunterricht.

"Angstfreies Lernen"

"Angebots-Schule"

Wir haben bisher nur positive Rückmeldungen: sowohl von den Schülern, als auch den Eltern. Peter Fleischmann, Leiter der Berufsschule Grafenwöhr

Auch im digitalen Zeitalter braucht es hohe Qualität bei Brot, Semmel oder Brezen - und eine Professionalisierung des nahrhaften Handwerks. Statt des herkömmlichen Berufsschultags einmal in der Woche erfahren die Bäcker-Azubi samt Fachverkäuferinnen im 14-tägigen Wechsel seit September Blockunterricht an der privaten Berufsschule des St. Michaels-Werks. "Der Biorhythmus wird nicht mehr auf den Kopf gestellt. Die jungen Leute kommen ausgeschlafen zum Unterricht", betont Unternehmensberater Jürgen Stilp, der gemeinsam mit Bäckerei-Chef Gerhard Brunner und dessen Ausbildungsleiterin Eva Würth das Pilotprojekt einfädelte. "Die Noten verbesserten sich um ein bis zwei Stufen. Wir spüren einen deutlichen Sprung", sagt Würth. In der Gemeinschaft lernt es sich offenbar leichter.Gerade kleinere Klassen mit 12 bis 15 Schülern schaffen ein Gruppen-Erlebnis. Die intensive Nachbereitung und Betreuung mit qualifiziertem "Feedback" tragen nach Ansicht von Eva Würth dazu bei, dass die Lehrlinge der ansonsten ungeliebten Berufsschule so etwas wie Freude abgewinnen. "Bestehende Lern-Blockaden lösen sich", unterstreicht Schulleiter Peter Fleischmann das "völlig angstfreie Lernen". Der erfahrene Pädagoge spricht von einem "Lernen in Homogenität". "Die Auszubildenden sind motiviert und bei der Sache", berichtet auch Fachoberlehrer Walter Müller, der die jungen Leute in Theorie und Praxis unterrichtet. Die Eltern der (in der Regel) minderjährigen Auszubildenden wissen ihre Kinder im angeschlossenen Internat des Michaels-Werks in besten Händen. Auch die anfängliche Skepsis der Arbeitgeber legte sich, beobachten Schulleiter Fleischmann und Unternehmensberater Stilp. Denn wenn Hochbetrieb in den Backstuben herrscht - etwa in den Wochen vor Weihnachten, Ostern und Pfingsten oder über Fasching - macht der Blockunterricht Pause.Inzwischen beschäftigt sich auch der Landes-Innungsverband des Bäckerhandwerks mit dem in Nordbayern einmaligen Pilotprojekt. "Wir sind eine Angebots-Schule. Es herrscht keinerlei Zwang", betont Fleischmann. Insgesamt nehmen 75 Bäcker-Azubi und Fachverkäuferinnen in sechs Klassen - über drei Jahrgänge - am Blockunterricht teil.