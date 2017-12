Wirtschaft Grafenwöhr

Grafenwöhr/Tirschenreuth. Die NEW eG verbindet Menschen der Region mit ihrem Engagement für eine saubere Energieversorgung ohne Kohle und Atom. "Mit dem Bezug von ,Regionalstrom Nordoberpfalz' unterstützen Kunden direkt die Arbeit unserer beiden Energiegenossenschaften", erklärte der Vorstandsvorsitzende der NEW eG Helmuth Wächter anlässlich der Pressekonferenz zur Zusammenarbeit der beiden Genossenschaften. "Damit bringen wir gemeinsam die dezentrale Energiewende in der Nordoberpfalz vorwärts und machen uns unabhängig von fossilen Energien."

Die Neue Energien West ist eine interkommunale Genossenschaft aus 17 Städten und Gemeinden aus den Landkreisen Neustadt/WN, Tirschenreuth und Amberg-Sulzbach. Bereits seit 2009 hat sie sich auf regenerative Energieerzeugung spezialisiert. Für die benachbarte TIR Energie ist die NEW eine Art große Schwester, von der sie viel lernen kann. Die beiden Genossenschaften produzieren und vermarkten schon jetzt zu einhundert Prozent Strom aus regenerativen Energien. Das besondere Augenmerk liege laut der NEW auf der regionalen Wertschöpfung. Das Motto lautet deshalb: "Aus der Region für die Region".Mit diesem Schritt zur Kooperation von TIR eG und NEW eG könne den allgemeinen Kostensteigerungen zum Trotz gewährleistet werden, dass beim Stromtarif ab Januar 2018 der Preis pro Kilowattstunde um einen halben Cent sinken werde. "Möglich ist dies, da wir Kostensenkungen unseres Stromversorgungspartners Grünstromwerk direkt an unsere Kunden weitergeben können", erklärte Geschäftsführer Bernhard Schmidt.Mitte November hat auch die TIR Energie eG aus Tirschenreuth beschlossen, sich für Strom aus der Region einzusetzen. Jetzt bereits können die Mitglieder der TIR-Energie ganz einfach auch den Regionalstrom Nordoberpfalz beziehen. "Einfach bei uns melden, den Rest beim Stromwechsel erledigen wir für Sie", sagte Vorsitzender Markus Sporrer.Aber nicht nur im Bereich des Stromvertriebs möchten die beiden Genossenschaften zusammenarbeiten. Auch in anderen Bereichen der Erneuerbaren Energien sollen Synergien ausgelotet und gemeinsam genutzt werden.