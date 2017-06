Freizeit Guteneck

Insgesamt 19 Teams stellten sich den Aufgaben des Highland Games Wettbewerbes am Donnerstag. Sowohl Männer, als auch Frauen und gemischte Gruppen traten in den einzelnen Disziplinen gegeneinander an und kämpften um den Pokal.

Nachdem die verschiedenen Mannschaften im traditionellen Schottenrock, auch Kilt genannt, feierlich eingezogen waren, begrüßte Gastgeber Graf Beissel von Gymnich die Teilnehmer und die rund 1000 Besucher, die sich bereits zu Beginn der Spiele auf dem Schlossgelände eingefunden hatten. Er wünschte den Hobbysportlern einen fairen Wettbewerb und viel Spaß. Eine Dudelsackmusikgruppe begleitete die Eröffnung der Meisterschaften musikalisch und sorgte für das passende Ambiente.Die Moderation der Spiele übernahm Jürgen Stickelbrock, der Präsident des Deutschen Highland Games Verbandes. Er erklärte die einzelnen Disziplinen in denen die Teams ihr Können unter Beweis stellten. Über das große Spielfeld verteilt gab es neun Stationen. Unter anderem beim Strohsackhochwurf, Baumstammslalom, Steinstoßen oder Hufeisenwerfen versuchten sie so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Nachdem jede Mannschaft alle Disziplinen absolviert hatte, duellierten sich die Teams im Tauziehen. Das Einhalten der Regeln nach dem Deutschen Highland Games Verbandes überprüften die ehrenamtlichen Schiedsrichter der Sportfreunde Weidenthal-Guteneck. Auch für die Kinder gab es sechs Disziplinen in denen sie ihre Geschicklichkeit austesten konnten. Beim Specksteinhalten, Hufeisenwerfen, Sackhüpfen, Teebeutel-Weitwurf oder Nessi-Angeln tobten sie sich aus und auch ein „Hau-den-Bio-Lukas“ sorgte für Spaß bei den kleinen Besuchern.Über den geschichtlichen Hintergrund der Herkunft dieser Sportarten erfuhren die Gäste auch einiges. So erklärte der Moderator, dass die Highland Games zur Zeit der keltischen Könige in Schottland entstanden sind. Damals trafen sich sogenannte „Clans“, um die Wettkämpfe auszutragen - mit dem Ziel, die schnellsten und stärksten Männer ausfindig zu machen. Sie dienten dann als Leibwächter oder Boten für den König.Traditionelle Nationalgerichte, wie Haggis, ein mit Innereien gefüllter Schafsmagen und zahlreiche, verschiedene Whiskeysorten rundeten das schottische Ambiente auf Schloss Guteneck ab.Die Platzierungen der einzelnen Teams können auf der Internetseite www.schloss-guteneck.de/aktuelles eingesehen werden.