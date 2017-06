Zusammen mit Bayern am Ball

Freizeit Guteneck

12.06.2017

37

0 12.06.201737

Der FC-Bayern-Fanclub Nabburg/Oberpfalz feierte den Saisonabschluss am Sonntag traditionell auf dem Anwesen des Ehrenmitglieds Burkhard Graf Beissel von Gymnich auf Schloss Guteneck. Präsident Bernd Hofmann begrüßte dazu das 5500. Mitglied.

Nabburg/Guteneck. Leonhard Zintl (47) aus Waldeck war beim Auswärtsspiel der "Bayern" in Madrid mit dabei und so begeistert von der Atmosphäre, dass er sich nun dem Verein anschloss. Eine Urkunde bescheinigt dem gelernten Banker die Aufnahme als 5500. Mitglied. Am Sonntagnachmittag bekam er sie überreicht.80 Bayern-Termine hatte Präsident Bernd Hofmann 2016 im Kalender stehen. Fußballspiele, Reisen, gesellige Veranstaltungen und auch Treffen des Fanclubrates, dem der Nabburger Vorsitzende angehört, waren es. "Die Planungen für die neue Saison beginnen mit dem heutigen Abend", versicherte Bernd Hofmann den 300 Mitgliedern, die am Sonntag nach Guteneck gekommen waren. Denn am Sonntag um 18 Uhr erfolgte die Auslosung für die erste DFB-Pokal-Runde. Die "Bayern" müssen beim Drittligisten Chemnitzer FC antreten. Eine der ersten Reisen führt die Fans im kommenden August also nach Sachsen.Auch die letzte Tour hat Bernd Hofmann bereits gebucht. Den Flug nach Kiew. Dort findet 2018 das Champions-League-Finale statt. Wenn die "Bayern" ins Endspiel kommen, sind die Teilnehmer im Stadion live dabei. Wenn nicht, wird daraus ein mehrtägiger Ausflug in die Ukraine. So wie heuer nach Südengland. Der Fanclub hatte rechtzeitig Cardiff, den diesjährigen Endspielort der Champions-League gleich zu Saisonbeginn gebucht. Weil die Münchner Fußballer aber nicht mehr dabei waren, planten die Reiseleiter um und machten eine Tour durch Südengland. Auch für das DFB-Pokalfinale 2018 in Berlin hat der Präsident bereits die Tickets bestellt.Der Startschuss zur nächsten Saison fällt am 2. August beim Audi-Cup-Finale in der Allianz-Arena. Am 5. August geht es nach Dortmund zum Supercup. Ein paar Tage später folgt der DFB-Pokal-Auftakt in Chemnitz. Einen festen Termin haben auch die geselligen Veranstaltungen wie Oktoberfest, Spare-Ribs-Essen, Ferienprogramm, Weihnachtsfeier und Biathlon-Weltcup in Antholz und Hochfilzen.Mittlerweile ist die Zahl der Vereinsmitglieder auf 5504 gestiegen. Sie kommen aus 347 verschiedenen Orten. Der Nabburger Fanclub ist damit der größte unter den weltweit über 4000 Vereinen mit rund 330 000 Mitgliedern.