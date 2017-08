Bayern-Fanclub deklassiert

Vermischtes Guteneck

01.08.2017

8

0 01.08.2017

Beim Bergfest der Hubertusschützen Guteneck-Oberkatzbach werden die Preise des Gemeindepokalschießens verliehen. Der Ritterkeller samt Umgriff des Guthofes von Burkhard Graf Beissel von Gymnich ist ideal dafür. Den Gästen wurde an dem Abend auch eine große Überraschung serviert.

Sieben neue Teams

27 Teams am Start

Vor dem Fest an einem lauen Sommerabend läuteten die Glocken der schmucken Schlosskapelle, wo Pfarrer Johann Wutz den Gedenkgottesdienst zelebrierte. Die "Bleschner Blosn" eröffnete dann den langen Bergfestabend. Schützenmeister Thomas Schmid begrüßte vor dem Ritterkeller viele Gäste, Urlauber und Schützen aus den Nachbarorten, den Hausherrn Graf Beissel von Gymnich, Altbürgermeister Alois Seegerer, Bürgermeister Hans Wilhelm, Zweite Bürgermeisterin Anita Bauer mit den Gemeinderäten sowie die Vereine aus Pertolzhofen, Gleiritsch, Altendorf und Zangenstein. Ein besonderes Lob gab es für die Schießleitung, die bei hohen Temperaturen viele Stunden an den Schießständen Dienst geleistet hatte, aber auch den vielen Helfer, welche die Gäste bestens bewirteten.Bürgermeister Wilhelm würdigte die Initiative der Schützen, das schöne Fest immer wieder auf die Beine zu stellen. Erfreulich sei, dass diesmal sieben neue Mannschaften mit um den Gemeindepokal kämpften. Den von Willi Hösl gespendeten Wanderpokal, auf den genau 105 Starter kamen, gewann Tobias Hanauer mit einen 13,5 Teiler. Ihm folgten Peter Hofstetter (68,5) und der Vorjahresgewinner Josef Hanauer jun. (74,9).Die Pokalscheibe ging an Martin Albang mit einen 18,8 Teiler. Es folgten Robert Benner (45,6), Franziska Meier (50,7), Christian Köppl (52,9), Christina Beer (58,2), Christian Dirscherl (66,3), Marco Schießl (67,8) und Johanna Zeitler (76,1). Die Festscheibe, die mit fünf Geldpreisen verbunden war, erkämpfte sich Andreas Köppl mit einen 29,6 Teiler. Die weiteren Geldpreise sicherten sich Josef Hanauer sen. (39,2), Josef Hanauer jun. (45,4) Elisabeth Kederer (57,5) und Erhard Zeus (58,2).Den Bergfestpokal konnten die Hubertusschützen Guteneck-Oberkatzbach verteidigen, Sie erreichten 628,4 Punkte, die auf das Konto von Andrea Wilhelm, Tobias Hanauer, Jonas Winkler, Christian Dirscherl, Christina Beer, Robert Benner und Josef Hanauer jun. gingen. Auf den zweiten Platz kamen die Schützen aus Zangenstein mit insgesamt 937 Punkten. Es starteten Robert Heller, Siegfried Bräu, Ines Bräu, Simone Dirmeier, Brigitte Reiml, Albert Armer und Maximilian Bräu. Bronze holten sich die Plassenberg-Schützen aus Gleiritsch mit 1476,9 Punkten und ihrer ersten Garnitur: Helmut Meier, Christian Wilhelm, Alfred Zeus, Georg Roth, Tobias Beer, Franziska Meier und Andreas Köppl.Bei der Siegerehrung für das Gemeindepokalschießen freute sich Bürgermeister Hans Wilhelm, dass insgesamt 116 Schützen aufgeteilt auf 27 Teams, bestehend aus Vereinen, Betrieben und sonstigen Mannschaften um diesen Pokal gekämpft hatten. In der Einzelwertung dominierte auf dem ersten Platz eine Jägerin, und zwar Ute Brey von der Hegegemeinschaft aus Oberaich. Sie setzte sich mit einen 34,9 Teiler an die Spitze. Es folgten Tobias Landgraf (72,6), Johann Schwarz (76,8), Georg Brey (86,8), Michael Hösl (93,9), Gerlinde Renz (105,6), Andreas Lottner (129,1), Maria Hanauer (129,3), Andreas Schießl (130,0) und Anja Beer (133,6).In der Teamwertung konnte der Vorjahressieger, der FC Bayern Fanclub Guteneck, den Gemeindepokal nicht mehr verteidigen. Überraschenderweise setzten sich die Schützen vom Kriegerverein Pischdorf mit einen Gesamtergebnis von 426,9 Teilern an die Spitze.Für dieses Ergebnis sorgten Erich Ritz, Johann Schwarz, Siegfried Süß und Gerhard Forster. Die Gutenecker Jungschützen belegten den zweiten Platz. Die Nachwuchsschützen Paula Dirschwigl, Emma Dirschwigl, Andreas Manner und Georg Brey erreichten insgesamt einen 439,0 Teiler. Der Vorjahressieger - die Bayern Fans - mussten sich mit den dritten Platz und 489,6 Teiler zufrieden geben, die Johann Kiendl jun., Bernhard Schießl, Maria Bösl, Michael Wilfahrt und Josef Pamler erzielten.