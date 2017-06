Vermischtes Guteneck

18.06.2017

12

18.06.2017

Um ein Dorf für die Zukunft "schick zu machen", müssen alle Aspekte seiner zukünftigen Entwicklung in Betracht gezogen werden. Die Einwohner sind bei der anlaufenden Dorferneuerung wertvolle Ideengeber.

Wünsche eingebracht

Spielplatz neu anlegen

Dorf-Charakter erhalten

Tragfähiger und teurer

-Weidenthal. (haa) Im Vorfeld der Planungen für die Neugestaltung der Dorfmitte konnten die Einwohner von Weidenthal ihre Vorstellungen bereits in der "Dorfwerkstatt" einfließen lassen. Mittlerweile ist die Entwurfsplanung durch das Architekturbüro Blank schon sehr weit fortgeschritten. Bei einer Bürgerversammlung, zu welcher Baurat Martin Stahr vom Amt für Ländliche Entwicklung etwa 30 Zuhörer begrüßen konnte, wurde die Umgestaltung der Ortsmitte von Landschaftsarchitekt Gottfried Blank präsentiert.Der Planer wies darauf hin, dass der Asphaltbereich auf dem Dorfplatz stark zurückgenommen werden muss. Mit Grünstreifen und verschiedenen Bäumen wird der Bereich aufgelockert. In seiner detaillierten Ent-wurfsplanung stellte Blank die Neugestaltung des Bereiches in mehreren Varianten vor. Die Vorlagen wurden aus den von den Einwohnern eingebrachten Wünschen erarbeitet. Die Linienführung der Straße in Richtung Pischdorf ist leicht geändert, hat aber immerhin noch Staatsstraßenbreite. Dadurch wurde der höhenabgesetzte Fußgängerweg in Richtung Kirche etwas verbreitert und ist somit sicherer. Einige Seitenbereiche werden teilweise begrünt. Neben der Beschilderung wird zusätzlich eine dauerhafte, optische Fahrbahnmarkierung aufgebracht, woraus die Vorfahrtsberechtigung ersichtlich ist.Der Weg zur Kirche bekommt aus Denkmalschutzgründen Granitpflaster. Vor der Lourdeskapelle wird ein Sitzbereich geschaffen. Der bestehende große Baum hat weiterhin Bestandsschutz. Das Buswartehäuschen erhält aus Sicherheitsgründen einen neuen Standort auf der rechten Seite, so dass die Kinder beim Einsteigen nicht mehr über die Straße laufen müssen. Der Vorplatz zum ehemaligen Gasthaus und die Zufahrten zu den Anwesen werden mit Pflaster neu gestaltet. Hier wird auch ein großkroniger Baum gepflanzt.Der Kinderspielplatz wird komplett neu angelegt und erhält mit Rasenbordsandkasten, Rabenschaukel, Spielturm und Spielhaus eine völlig neue Ausstattung, gab Blank zu verstehen. Die Geräte sind aus Robinienholz und werden von den Kindern gerne angenommen. Im hinteren Bereich wird noch ein Funktionsgebäude errichtet, dem sich ein überdachter Sitzplatz anschließt.Auch der Parkplatz davor wird grundlegend erneuert und vor allem der Asphalt entfernt. Rechts entsteht eine mit Rasengittersteinen gepflasterte Parkzeile. Die Zufahrt erhält normales Pflaster und einen seitlichen Grünstreifen. Rechts am Eingang gibt es eine Sitzgruppe sowie einen Standort für den Christbaum. Drei kleinkronige Laubbäume sorgen für Auflockerung. Die Behörde wie auch das Architekturbüro legten bei den Planungen besonderen Wert darauf, dass bei der Umgestaltung der Dorfmitte der dörfliche Charakter der Ortschaft erhalten bleibt. Die Entwurfsplanung fand die allgemeine Zustimmung bei der Versammlung. Einige Anregungen wurden noch aufgenommen. Vor der Einreichung an die Behörde wird die endgültige Entwurfsplanung mit einer Kostenschätzung dem Vorstand noch einmal vorgestellt.Baurat Martin Stahr gab auch noch einige Informationen zur Flurneuordnung. Die Feldschätzungsarbeiten, die vorgezogen wurden, fanden vor einigen Wochen ihren Abschluss. Die Ergebnisse werden nach der Auswertung vorgestellt. Derzeit liegen dem ALE die Entwurfsplanungen für die Gewässerrenaturierung, die Schaffung eines Rückhaltebeckens und die Planung der Wegetrassen zur Prüfung vor. Der Ausbau des Wegenetzes im Verfahrensgebiet wird, bedingt durch die Anlage der tragfähigeren Wege, voraussichtlich etwas teurer werden, als ursprünglich an-genommen. Hier wird man sich im Vorstand nochmals beraten. Die Grunderwerbsgespräche für die Umgestaltung der Hofmarkstraße in Guteneck sind zwischenzeitlich abgeschlossen.