Gespannt auf die neue Showeinlage

Vermischtes Guteneck

16.08.2017

16.08.2017

Bereits zum 33. Mal organisiert die "Herrngass" am Samstag, 19. August, die Waidlerkirwa. Komprimiert auf einen Abend wird den Besuchern einiges geboten. Veranstaltungsort ist das Sägewerk am Ortseingang, wo am Samstag um 18.30 Uhr der Kirwabaum aufgestellt wird. Für Musik sorgt die "Edelweiß-Kapelle" aus Pertolzhofen. In der Halle spielen dann die "Oberpfälzer Gaudiburschn" auf. Zu späterer Stunde gibt es eine lustige Showeinlage. Der Auftritt im letzten Jahr (Bild) ließ das Stimmungsbarometer steigen. Für das leibliche Wohl ist mit Gegrilltem gesorgt. Archivbild: ral