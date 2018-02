Vermischtes Guteneck

12.02.2018

Polizisten feierten mit dem Räuber Hotzenplotz, Prinzessinnen, Feen, Astronauten und Cowboys ließen im Gasthaus Vetterl Partystimmung aufkommen. "Die Hände zum Himmel und lasst uns fröhlich sein", klang es aus den Lautsprecherboxen.

Die Maschkerer ließen sich nicht lange bitten und machten von Beginn an munter mit bei zahlreichen Spielen - zumal es der DJ perfekt verstand, die Stimmung mit seinen Fastnachtsliedern und Hits über Stunden hinweg hochzuhalten. Neben Tanzspielen und Luftballonparaden war auch in diesem Jahr der Räuber Hotzenplotz wieder zu Besuch und zog das Interesse der Kinder auf sich. Der Dank gilt hier der Familie Ritz aus Pischdorf, die den "Schurken" zur Verfügung stellte.Auch von den leckeren Kuchen und Torten war am Ende nicht mehr viel übrig. Am Ende waren sich alle einig, dass es für die Kinder der Gemeinde wieder eine gelungene Veranstaltung war.