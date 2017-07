Vermischtes Guteneck

27.07.2017

Wie im Berufsleben ist auch bei der Feuerwehr eine umfassende Ausbildung für die Dienstleistenden unabdingbar. Der Herausforderung "modulare Grundausbildung" stellten sich nun 21 Teilnehmer.

Aktive der Feuerwehren Guteneck und Iffelsdorf im Alter zwischen 16 und 37 Jahren wurden ein dreiviertel Jahr lang von den Ausbildern in Theorie und Praxis Schritt für Schritt an den Einsatzdienst herangeführt. Im theoretischen Teil standen Themen wie Aufbau und Organisation der Feuerwehr, taktische Einheiten oder neue Antriebstechnologien von Autos auf dem Lehrplan. In der Praxis wurden Geräte und Armaturen erklärt und praktisch beübt, zum Beispiel Rettungsschere und Spreizer. Ebenfalls zur Ausbildung zählte ein Erste-Hilfe-Kurs. Kreisbrandmeister Günther Ponnath und Bürgermeister Johann Wilhelm bedankten sich bei den Ausbildern um Roland Kederer . Zum Abschluss der Abnahme überreichten sie den Prüflingen ihre Zeugnisse.