Vermischtes Guteneck

06.06.2017

06.06.2017

Drei Tage lang haben Feuerwehr und Kommune gefeiert. Den Anlass bildete die Einweihung des neuen Geräte- und Gemeindehauses. Am Samstagabend standen ein Festzug und die "Nacht der Tracht" im Mittelpunkt des Festes.

Wer fleißig ist, der darf auch feiern. Dies trifft auf die Mitglieder der Feuerwehr Guteneck ganz besonders zu. Denn sie haben mit rund 6000 freiwilligen Arbeitsstunden kräftig dazu beigetragen, dass sie nun ein neues Gerätehaus haben, in dem auch die Verwaltung der Gemeinde Guteneck inklusive Sitzungssaal untergebracht ist. An diesem Wochenende fand die Einweihung statt (wir berichteten).Die Feierlichkeiten hatten bereits am Freitag mit einem bayerischen Abend (Bericht folgt) begonnen. Am Samstagabend stand zu Beginn des Abends ein Festzug auf dem Programm. Dazu kamen nicht nur die Vereine aus der Gemeinde Guteneck, sondern insgesamt 44 Vereine. Nicht nur Feuerwehren folgten der Einladung.Beim neuen Feuerwehrhaus, wo auch das Festzelt stand, stellten sich die Vereine auf. Dabei waren auch die beiden Bundestagsabgeordneten Marianne Schieder und Karl Holmeier. Angeführt von den Pischdorfer Musikanten ging es im Zug durch Guteneck. Im Festzelt hatte sich mittlerweile schon die Gruppe "Wöidarawöll" bereitgemacht, um für Stimmung am Abend zu sorgen. "Nacht der Tracht" lautete das Motto, das viele Besucher gerne annahmen und sich entsprechend kleideten. Bis in die frühen Morgenstunden wurde gemeinsam mit der Feuerwehr und der Gemeinde kräftig gefeiert.