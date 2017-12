Vermischtes Guteneck

09.12.2017

Schneeglätte, nicht angepasste Geschwindigkeit, Alkoholgenuss: Das alles kommt zusammen, als eine Frau am Freitag gegen 23.54 Uhr bei Guteneck eine Verkehrsinsel überfährt.

Die 35-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Schwandorf befuhr mit einem BMW die Kreisstraße SAD 39 von Guteneck in Richtung Unteraich. An der Einmündung zur Staatsstraße 2156 kam die Frau laut Polizeibericht ins Schlingern und fuhr dabei über eine Verkehrsinsel.Letztlich sei sie im Straßengraben zum Stehen gekommen. "Am Pkw entstand Sachschaden an der kompletten Fahrzeugfront in vorläufig geschätzter Höhe von ca. 10.000 €, an der Verkehrsinsel und dem darauf befindlichen Verkehrsschild in Höhe von ca. 500,- €", meldet Friedrich Lengfelder von der Polizeiinspektion Nabburg.Die Frau sei unter starkem Alkoholeinfluss gestanden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde.