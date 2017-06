Vermischtes Guteneck

Ein 70-Jähriger aus Hamburg starb am heutigen Sonntag bei einem Verkehrsunfall bei Trichenricht. Er prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum.

Der Senior fuhr mit seinem VW Golf auf der Staatsstraße 2156 von Nabburg in Richtung Oberviechtach. Etwa 500 Meter vor der Abzweigung nach Trichenricht, einem Ortsteil von Guteneck, kam der Fahrer aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend rollte der Pkw etwa 400 Meter über ein Feld und kam an der Böschung eines Flurbereinigungsweges zum Stehen.Beim Eintreffen des Rettungsdienstes und der Feuerwehren war der Fahrer, der sich allein in dem Pkw befand, bereits verstorben. Wiederbelegungsversuche blieben erfolglos. Die Staatsanwaltschaft Amberg ordnete eine Leichenblutentnahme, sowie die Sicherstellung des Pkws und der Leiche an. Auch wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro.