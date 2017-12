Vermischtes Guteneck

11.12.2017

Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich auf der Staatsstraße 2156 im Gemeindebereich von Guteneck ereignete. Am Sonntag um 17.30 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem A-Klasse-Mercedes auf der Staatsstraße von Nabburg in Richtung Guteneck unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Eckendorf kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Der Pkw geriet über die Fahrbahnmitte und stieß frontal mit einem entgegenkommenden BMW der Fünfer-Reihe zusammen. Im Mercedes wurde die 23-jährige Beifahrerin verletzt, im BMW erlitten beide Insassen Verletzungen. Die drei Personen lieferte der Rettungsdienst des Roten Kreuzes in umliegende Krankenhäuser ein. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Staatsstraße für rund eine Stunde total gesperrt. Die Verkehrsabsicherung und die Umleitungen organisierten die Feuerwehren aus Unteraich und Neusath. Bei dem Unfall, den die Autobahnpolizeistation Schwandorf aufnahm, entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro.