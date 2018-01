Freizeit Hahnbach

07.01.2018

67 Hartgesottene haben am Dreikönigstag den Sprung ins kalte Nass gewagt: beim traditionellen Wintervilsschwimmen in Hahnbach. Fünf Grad hatte der Fluss - und schlammig vom Hochwasser war er noch dazu.

Warme Dusche im Bad

Ältester Schwimmer ist 66

Sehr gute Bedingungen haben nach Meinung der Akteure beim Wintervilsschwimmen der Wasserwacht geherrscht. 67 Hartgesottene, unter ihnen 19 mutige Frauen, gingen mit Neoprenanzügen und Schwimmflossen ausgerüstet an den Start. Unter dem Beifall vieler Zuschauer stürzten sie sich auf das Kommando "Patschnass" des Ortsgruppenvorsitzenden Daniel Weidner bei "wohligen" fünf Grad Wassertemperatur an der Hahnbacher Brücke in die hochwasserführende und schlammig eingefärbte Vils.Dank der guten Strömung wurde die Kondition der Schwimmer nicht übermäßig beansprucht, so dass bereits nach 25 Minuten die ersten die zwei Kilometer lange Strecke bis unterhalb der Kläranlage zurückgelegt hatten. Von den einheimischen und auswärtigen Schlachtenbummlern wurden sie dort mit Komplimenten und heißem Tee empfangen.Nach einer Grundreinigung durch die Feuerwehr wurden die Hartgesottenen mit Pendelfahrzeugen zum Hahnbacher Hallenbad für eine warme Dusche zurückgebracht.Beim anschließenden gemütlichen Teil im Gasthof Ritter freute sich der Ortsvorsitzende über den unfallfreien Verlauf. Alle Teilnehmer bekamen Urkunden. Für die drei Gruppen mit den meisten Teilnehmern gab es Pokale. Mit 13 Aktiven, davon zwei Frauen, belegte die Wasserwacht-Ortsgruppe Vilseck-Sorghof den ersten Platz, gefolgt von Vilstal-Kümmersbruck mit sieben Männern und fünf Frauen und Auerbach mit acht Männern und zwei Frauen. Weiter waren in der Reihe ihrer Anzahl die Ortsgruppen Amberg, Hirschau, Nittenau, Hahnbach, Kastl und Berg (Kreis Neumarkt) mit von der Partie.Als ältester Teilnehmer bekam der 66-jährige Jonny Graf aus Berg ein Präsent von der stellvertretenden Bürgermeisterin Evi Höllerer. Diese freute sich über den reibungslosen Verlauf und dankte den Hahnbachern für die gute Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde und die Reinigung der Schwimmstrecke. Lobende Worte kamen vom BRK-Kreisgeschäftsführer Björn Heinrich. "Diese Traditionsveranstaltung ist eine Demonstration des Leistungsvermögens und der Einsatzbereitschaft."