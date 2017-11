Freizeit Hahnbach

21.11.2017

"Gemeinsam kochen - miteinander essen", so lautete das Motto zum AOVE-Seniorenkochkurs in der Hahnbacher Schulküche. Bürgermeisterin Evi Höllerer freute sich, dass unter den 14 Teilnehmern auch zwei Männer dabei waren.

AOVE-Seniorenberaterin Ingrid Götz informierte, dass gerade das Kochen und eine richtige Ernährung im Alter eine wichtige Rolle spielten. "Die richtigen Vitamine und Ballaststoffe sind besonders in der kalten Jahreszeit von Bedeutung." Ein Schwerpunkt beim gemeinsamen Kochen liege neben dem Spaß und Genießen in der Pflege sozialer Kontakte mit guter Unterhaltung.Mit der Hauswirtschaftsmeisterin Roswitha Hubmann ging es in der Kochphase aus deren Rezeptsammlung um "Kochen mit herbstlichem Gemüse". Kartoffelmaultaschen, Kürbiscremesuppe, Gemüsepfanne mit Pute und Kartoffel-Rosenkohl-Auflauf standen auf dem Menüplan.Nach knapp zwei Stunden wurde sich über die Schmankerl hergemacht. In unterhaltsamer Runde mit gegenseitigem Rezepte- und Erfahrungsaustausch wurden bereits Pläne für den nächsten Kochkurs am Dienstag, 28. November, in der Hirschauer Schulküche zum Thema "Weihnachtsbäckerei" geschmiedet.Anmeldungen sind in der AOVE-Geschäftsstelle in Hahnbach, Telefon 09664/952 467, oder per E-Mail: info@aove.de möglich.