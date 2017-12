Freizeit Hahnbach

05.12.2017

"Vorhang auf" heißt es über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel, wenn der Katholische Burschenverein und die Mädchengruppe im Rittersaal ein Theaterstück zum Besten geben. Dieses Mal sollen mit der von Peter Landstorfer verfassten Komödie in drei Akten "Bixlmadam" die Lachmuskeln des Publikums kräftig strapaziert werden. Seit einigen Wochen wird intensiv geprobt und aufwendig gestalteten Kulissen gearbeitet. In dem Stück, unter der Regie von Jürgen Huber und Stefan Gericke, werden auch heuer neue Gesichter auf der Bühne zu sehen sein.

In dem Werk machen sich drei Rosstäuscher auf den Weg nach Rösslwang zum Pferdemarkt. Nach diversen Zwischenstationen in verschiedenen Wirtshäusern landet das Trio aber statt in Rösslkam in Schösslkam und statt im Gasthof Zum röhrenden Hirschen im Hotel Zum springenden Bock. Umkehren geht nicht mehr, da der nächste Zug erst wieder in drei Tagen zurückfährt. Es bleibt also nur, sich in der Bleibe mit ihren skurrilen Gästen einzumieten: zwei Tage, die es in sich haben...Die Darsteller Tobias Christau, Christopher Richter, Christof Reichert, Thomas Ritter, Julian Rothut, Christian Seifert, Maria Pinkny, Hanna Wagner und Laura Winkler werden alles aufbieten, um die Zuschauer bestens bei Laune zu halten.