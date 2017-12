Freizeit Hahnbach

11.12.2017

4

0 11.12.2017

Hahnbach/Iber. Geistig voll auf der Höhe sein - wer möchte das nicht fürs ganze Leben? Die AOVE-Koordinationsstelle "Alt werden zu Hause" veranstaltete dazu unter dem Motto "Wer rastet der rostet, das Gehirn will arbeiten, damit es beweglich bleibt", mit Gedächtnistrainerin Karin Blos ein ganzheitliches Gedächtnistraining 60plus mit abwechslungsreichen Übungen. In fünf Einheiten trafen sich die Teilnehmerinnen (Bild) in lockerer Runde im Jugendheim in Iber. Mit einfachen, auch zu Hause anwendbaren Methoden und praktischen Tipps für den Alltag wurden Strategien erlernt, die die Gehirnleistung verbessern. "Das Gehirn bekommt keinen Muskelkater", versprach die Referentin. Obwohl das Hirn nur etwa zwei Prozent unseres Körpergewichts ausmacht, benötigt es rund ein Viertel unseres Sauerstoffverbrauchs. Viel frische Luft ist deshalb besonders wichtig. Auch auf Flüssigkeitsverlust reagiere das Gehirn sehr sensibel. Wer zu wenig trinkt, ist weniger konzentriert. Die Teilnehmerinnen waren überzeugt, dass geistige Fitness im fortgeschrittenen Alter erhalten werden kann. Bild: ibj