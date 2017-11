Freizeit Hahnbach

14.11.2017

14.11.2017

Süß. Der Tod von Ehrenschützenmeister Georg Bösl im September 2016 mit 93 Jahren hat die Mitglieder von Edelweiß Süß sehr betroffen gemacht. Viele Wegbegleiter erinnern sich noch an ihn und sein umfangreiches Wirken. Bösl war von 1952 bis 1959 Schützenmeister und wurde in den 60er-Jahren für seinen Einsatz um Edelweiß Süß - etwa das Ausrichten der Gaumeisterschaft mit über 170 Schützen - zum Ehrenschützenmeister ernannt.

Der Verein stiftete eine Gedächtnisscheibe, auf die zahlreiche Teilnehmer anlegten. Siegerin wurde Manuela Weiß mit einem 58,4-Teiler, auf den Plätzen folgten Erwin Weiß (89,8) und Gerald Schüller (94,4).Auch alte Weggefährten Bösls legten mit an. So hießen Ehrengauschützenmeister Karl Federer und Oberschützenmeister Herbert Bauer im Edelweiß-Heim vom Patenverein, der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft 1433 Sulzbach, Schützenmeister Werner Wendl willkommen. Der Abend wurde zum würdevollen Gedenken an den verstorbenen Ehrenschützenmeister.