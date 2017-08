Freizeit Hahnbach

27.08.2017

3

0 27.08.2017

Zu einem Ferien-Schnupperkurs hatte der Reit- und Fahrverein Hahnbach eingeladen. 13 Kinder zwischen fünf und zehn Jahren wagten prompt ihr erstes Abenteuer auf dem Pferderücken im Stall, in der Halle und auf dem Gelände an den Vilswiesen. Unter der umsichtigen und geduldigen Anleitung von Reitlehrerin Sandra Stahl (beim zweiten Pferd von rechts) machten die Mädels und ein Junge zuerst einmal vorsichtig Bekanntschaft mit den braven Schulpferden Regina, Quincy, Fluffy, Lotte, Ratinio, Jenny, Luna und Bonny. Marietta, Sophie, Janina, Jolina, Katja, Madeleine, Louisa und Silke, acht bereits erfahrenere "Amazonen", unterstützen dabei Lehrerin und Kinder, wo immer sie konnten. Gemeinsam wurden die Pferde geputzt, gesattelt und getrenzt und dabei gleich manche Freundschaft geschlossen. Geführt, in und außerhalb der Halle, wagten sich die Teilnehmer an den vier Tagen schließlich vom Schritt zum Trab, was allen sichtlich großen Spaß machte. Ein Slalom-Hütchen-Kurs und das Reiten über eine Stange erforderten einiges an Geschick und Konzentration. Noch spannender wurde es, als man auf den Ponys Jenny und Luna sogar ohne Sattel reiten durfte. Nachdem es in der großen Halle keinerlei Probleme gegeben hatte, durften alle Teilnehmer ausreiten und sich auf dem Turnierplatz wie ein großer Reiter fühlen. Bild: mma