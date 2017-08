Freizeit Hahnbach

17.08.2017

17.08.2017

24 wissbegierige Schulkinder und ein Kindergartenkind kamen mit zwei Bussen der Feuerwehr Hahnbach zum Schäferhundeverein der Ortsgruppe Süß. In drei Stunden wurde ihnen einiges geboten - sowohl für Auge, Hände, Wissensdurst und den knurrenden Magen. Vorsitzender Horst Paulus (rechts) begrüßte die kleinen Gäste. Bei einem Frage-Antwort-Spiel erfuhren die Mitglieder, dass die Besucher schon viel über den Deutschen Schäferhund wissen. Egal, ob es um dessen Entdeckung, seine Einsatzmöglichkeiten, Zuchtvoraussetzungen oder Prüfungen ging. Dann hieß es, auf Tuchfühlung mit der beliebten Hunderasse zu gehen. Den Anfang machte Heiko, ein fünf Monate junger Vierbeiner und ein wahrer Wildfang, der für das ein oder andere Kind doch etwas zu aktiv war. Da war die fünfjährige Alice schon vielen viel angenehmer, da sie ruhig und behutsam ist. Beiden Hunden durften die Kinder Leckerli geben und sie einmal auf dem Platz hin und her führen. Amicelli, die 18-monatige Schäferhündin, stellte mit Antonia Bauer (Mitte) Elemente aus der Unterordnung vor, was den Kindern zeigte, wie schnell ein Hund reagieren und hören kann. Dann ging es zum Finale auf den Hundeplatz zu einer Vorführung in der Ausbildung Schutzdienst. Weitere Infos finden Interessierter auf der Vereinshomepage http://schaeferhundeverein-suess.de. Bild: exb