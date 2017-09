Freizeit Hahnbach

13.09.2017

Wissenswertes über die Kartoffel erfuhren elf Buben und Mädchen beim Ferienprogramm des VdK auf dem Trummer-Hof. Erstaunt hörten sie, dass Seefahrer die tolle Knolle von Südamerika nach Europa gebracht haben. Die Frucht mache bei richtiger Zubereitung nicht dick.

Interessiert verfolgten die Kinder die Erklärungen bezüglich Lagerung und Verpackung. Erntemaschinen von einst und jetzt wurden besichtigt. Ein richtiger Wettkampf entstand, als es galt, das Gewicht einer Kartoffel zu schätzen. Geschicklichkeit und Kreativität waren beim Basteln einer Kartoffelmaus gefordert, die die Teilnehmer an die Veranstaltung erinnern soll. Ihr Wissen über das Thema konnten die Kinder in einer Fragerunde zu Papier bringen.Da dies alles hungrig machte, ließen sich die Teilnehmer eine Kartoffelsuppe mit Wienerl schmecken. Bepackt mit einer Tüte Kartoffel traten die Kinder den Heimweg an.