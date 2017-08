Freizeit Hahnbach

Süß. Am Schießstand braucht man Konzentration, eine ruhige Hand und ein gutes Auge. Das haben sechs Kinder im Ferienprogramm bei den Edelweiß-Schützen in Süß erfahren, als sie Einblick in den Schießsport bekamen. Zuvor wurden sie von Schützenmeister Werner Wendl (hinten, Mitte) über das Schützenwesen, den Verein mit seinem Angebot und den Umgang mit dem Sportgerät informiert. Unter Aufsicht von Jugendleiter Markus Bauer (hinten, rechts) hatten die Teilnehmer sichtlich Spaß an der Sache, und so mancher entdeckte das Gespür dafür, worauf es beim Schießen ankommt. Auch wenn noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, so kristallisierte sich doch so manches Talent heraus, über dessen Beitritt sich der Schützenverein freuen würde. Einhellig waren die Kinder der Meinung, dass Schießen ein toller Sport, aber gar nicht so leicht ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Mit einer Brotzeit endete der sportliche Ferientag. Mit dabei auch Vorsitzender Uwe Friedrich (hinten, links) Bild: ufh