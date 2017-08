Freizeit Hahnbach

28.08.2017

"Zielen, abschlagen, putten" - viel Spaß und Unterhaltung hatten 15 Buben und Mädchen beim Ferienprogramm der Frauen-Union. Schon die Anfahrt mit den Einsatzfahrzeugen von Wasserwacht und Feuerwehr nach Hirschau zur Minigolf-Anlage am Fuße des Monte Kaolino war für die Teilnehmer ein Erlebnis. Vorsitzende Evi Höllerer wurde von Cornelia Gäck, Claudia Graf, Sonja Kunstmann, Margit Rösch und Elisabeth Wittkowsi nach Kräften unterstützt, damit nicht geschummelt wurde, kein Streit aufkam und der Übermut sich in Grenzen hielt. Konzentration und Geschick waren bei herrlichem Sommerwetter auf den 18 Spielbahnen gefragt. Wie im Flug verging dabei die Zeit. Am Ende gab es nur Gewinner und für alle eine Erinnerungsmedaille. Zum Abschluss des Nachmittags durften sich die Kinder nach einer Brotzeit auf dem angrenzenden Abenteuerspielplatz austoben. Für ihr gutes Benehmen wurden sie mit Süßigkeiten belohnt.