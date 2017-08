Freizeit Hahnbach

27.08.2017

11

0 27.08.201711

Der Sturm hat aus dem Ferienprogramm der Wasserwacht ein echtes Abenteuer gemacht. Nach dem Start an der Vilsbrücke in Süß lief erst alles rund. Die Kinder paddelten fleißig. Nach Süß wurde es dann etwas ungemütlicher. Die ersten beiden Bäume, die der Sturm in der Vorwoche umgeknickt hat, konnten gerade noch so umschifft werden. Der dritte Baum aber machte die Vils unpassierbar. Da der Fluss in diesem Abschnitt sehr steile Ufer hat, musste erst einmal eine Stelle gefunden werden, an der die Boote wieder an Land gebracht werden konnten. Nachdem diese und die Besatzungen mit den Einsatzwagen zum Sohlabriss gebracht worden waren, konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Eine ordentliche Brotzeit sorgte für Stärkung. Trotz der ungeplanten Unterbrechung hatten die Kinder ihren Spaß. Bild: exb