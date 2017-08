Freizeit Hahnbach

11.08.2017

2

0 11.08.2017

Einmal selbstständig Pilot sein - dieser Wunsch ging für zehn Buben und Mädchen beim Ferienprogramm des Modellflugvereins Hahnbach auf dessen Fluggelände am Steigweiher in Erfüllung. Dort gab es Flugzeuge wie eine Cessna, Elektro-Moräne, Espach, Flamingo und Quadrocopter zu bestaunen. Sehr interessiert verfolgten die Kinder zunächst die Erklärungen der Hobbyflieger um den Vorsitzenden Harald Koch über Grundsätzliches, etwa wie sich ein Modellflugzeug in der Luft bewegen kann. Schon etwas aufgeregt waren die Mädchen und Buben, als sie schließlich, mit einem Sender ausgerüstet, im Lehrer-Schüler-Betrieb an den Steuerknüppel durften. Selbstständig ließen sie die Flugzeuge über sich kreisen und lernten die Auswirkungen guter Thermik kennen. Attraktionen des Nachmittags waren die Kunstflugvorführungen und der Bonbonflieger, der über der Landebahn seine süße Fracht abwarf. Zur Erinnerung an den Nachmittag erhielten die Nachwuchspiloten abschließend eine Urkunde, auf der sie mit ihrem Fluglehrer zu sehen waren. Bild: ibj