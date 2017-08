Freizeit Hahnbach

Seit mehr als 15 Jahren macht der Obst- und Gartenbauverein (OGV) mit beim Ferienprogramm für die Kinder aus Hahnbach und den umliegenden Orten. Auch heuer war der Andrang groß, 38 Mädchen und Buben im Alter von fünf bis elf Jahren verbrachten am Gemeindeweiher einen abwechslungsreichen Nachmittag mit Spiel und Spaß. Die Siedlergemeinschaft hatte dafür ihre Halle, der Fischereiverein sein Vereinsheim zur Verfügung gestellt. Bei schönstem August-Wetter eröffneten OGV-Vorsitzender Josef Moosburger und sein Team das Werken und Malen, Basteln und Schminken. Erneut hatte Werner Krieger die Einzelteile für ein Werkstück vorbereitet, das zusammengebaut werden musste. Ein Waldgeist war es diesmal, dem die Kinder auf einer Baumscheibe ein Gesicht und mit Schafwolle eine lustige Frisur gaben. Groß und Klein freuten sich, als am Ende des Nachmittags 38 Waldgeist-Gesichter auf Holzstecken fertiggestellt waren. Weil Arbeit hungrig macht, gab es Stockbrot, das über der Glut knusprig gebacken wurde. Aus kleinen Gummiringen Armbänder knüpfen, Bilder malen und ausmalen, sich das Gesicht fantasievoll schminken lassen und mit dem Glücksrad kleine Geschenke gewinnen - all diese Angebote wurden gern angenommen. Selbst eine Wanderung rund um den Gemeindeweiher bis hin zum Kneippbecken war gefragt. Gleich dreimal erzählte Josef Moosburger kleinen Gruppen von Wasserläufern, Spitzwegerich und Brennnesseln. Bild: hka