Freizeit Hahnbach

12.06.2017

10

0 12.06.201710

30 Jahre wird der Fischereiverein "alt", am Wochenende wird groß gefeiert. Die ersten helfenden Hände werden bereits beim Aufbau an der Fischerhütte am Gemeindeweiher am Donnerstag, 15. Juni, ab 17 Uhr und am Freitag, 16. Juni, ab 8.30 Uhr gebraucht. Zum Festauftakt am Samstag, 17. Juni, ab 18 Uhr gibt es einen Bieranstich, gegen 22 Uhr ist ein Höhenfeuerwerk zu bewundern, das mit klassischer und rockiger Musik unterlegt sein wird. Bereits um 10 Uhr lockt am Sonntag, 18. Juni, der Frühschoppen ins Hüttendorf an der Umgehungsstraße. Ab 12 Uhr gibt es Spanferkel, Rollbraten, Steckerlfisch und weitere Fischspezialitäten sowie Kaffee, Kuchen und Torten.

Gegen 16 Uhr startet das Sautrogrennen. Dabei treten mehrere Teams gegeneinander an und kämpfen mehr oder weniger sportlich um Wanderpokal und weitere Preise. Ausgezeichnet werden zudem die Teilnehmer mit den besten Kostümen. Bis zur Preisverleihung gegen Abend dürfen es sich alle bei Brotzeiten und Getränken in und außerhalb des Zeltes gut gehen lassen. Der Abbau durch freiwillige Mitglieder und Freunde beginnt am Montag, 19. Juni, um 9 Uhr.