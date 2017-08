Freizeit Hahnbach

22.08.2017

3

22.08.2017

"Heute bleibt die Küche kalt", dachten sich viele beim Katholischen Frauenbund und genossen nach dem Gottesdienst mit Pfarrer Christian Schulz im Klostergarten ein ausgiebiges Frühstück. Neben angeregter Unterhaltung und persönlichem Gedankenaustausch wurde als Referentin die Psychotherapeutin Martina Klockewitz zum Thema "Einfühlsame Kommunikation" eingeladen. Mit viel Witz und Humor zeigte sie Alltagszenen auf, in denen sich die meisten Zuhörerinnen wiederfanden. Sie bestätigten dies mit Kopfnicken oder Schmunzeln. Schnell komme es bei Missverständnissen zu verbalen Verletzungen und Streit. Die Vier-Schritte-Technik der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg könne zu einfühlsamem und besserem Verstehen in zwischenmenschlichen Beziehungen verhelfen. Dies sei ein Weg zum harmonischen Miteinander, so dass mancher Streit keine Chance mehr habe. Zum Spruch "Und bist du alt wie eine Kuh, dann lernst du immer noch dazu", hinterließ das Thema Denkanstöße.