Freizeit Hahnbach

27.12.2017

24

Weg von daheim und den Haushalt in Ruhe lassen - dachten sich Mitglieder beim Katholischen Frauenbund. So gönnten sich 54 Teilnehmer einen zweitägigen Adventsausflug. Zunächst wurde Kufstein in Tirol samt seinem Adventszauber angesteuert. Der Besuch des Konzerts in der Dekanatskirche in St. Johann in Tirol mit dem Südtiroler Sänger Oswald Sattler war Höhepunkt der Reise.

Mit einfühlsamer und markanter Stimme beeindruckte er die Besucher bei seinen zu den Liedern passenden Texten und Geschichten. Nach dem Quartierbezug im nahen Oberndorf klang der Abend gemütlich aus. Die Heimfahrt zog sich entlang des Chiemsees nach Altötting zu einem Gottesdienst in der Stiftskirche und einem Bummel über den weihnachtlich gestalteten Kapellplatz. Später erreichte die Gruppe Abensberg, wo das Flair mit dem erleuchteten Hundertwasserturm Eindruck hinterließ und nochmals Glühwein und Weihnachtsleckereien genossen wurden.