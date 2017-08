Freizeit Hahnbach

06.08.2017

18

0 06.08.201718

Pfarrer Christian Schulz freut sich im Vorfeld des am 12. August beginnenden Frohnbergfests über die Privatinitiativen, die auch heuer im "Schatten der Wallfahrtskirche" sich "für Gottes Lohn" engagieren. Und er verweist auf ein kleines Jubiläum.

Schulz danke bereits im Voraus den vielen fleißigen Händen "vor und hinter dem Altar", die oft früh morgens und noch spät abends einfach "da sind, wo sie gebraucht werden".Ein Jubiläum darf der Eine-Welt-Stand mit Waren aus der dritten und vierten Welt zu fairen Preisen feiern. Seit 20 Jahren arbeiten dort die Familien Schuster und Hirsch "fast rund um die Uhr". Am ersten Bergfestsamstag soll dieses Jubiläum nun um 13 Uhr begossen werden. Dazu sind alle Freunde, Gönner, Mitarbeiter und Verantwortliche eingeladen.Am Losstand daneben, den der Pfarrgemeinderat betreut, locken wieder attraktive Preise. Der Reinerlös kommt auch heuer kirchlichen Zwecken zugute.Bereits im Morgengrauen, um 4.30 Uhr, werden Wallfahrer aus Vilseck aufbrechen, um am ersten Gottesdienst um 8.30 Uhr teilnehmen zu können. Die Wallfahrer von Dürnsricht und Iber starten am Sonntag in Iber um 8 und in Dürnsricht um 8.30 Uhr. Die Pickenrichter und Luppersrichter werden gebeten, sich unterwegs anzuschließen. Auch an der Kreuzung Flur-/Weststraße kann man sich der Gruppe anschließen.Aus Süß wird ebenso eine Wallfahrergruppe erwartet, die rechtzeitig mit ihrem eigenen Wallfahrerkreuz zum vormittäglichen Hauptgottesdienst um 10 Uhr auf dem Berg ist.