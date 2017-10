Freizeit Hahnbach

08.10.2017

(exb) Die AOVE hat dieses Jahr einen neuen Kurs in ihrem Veranstaltungsprogramm: Eine Gruppe Neugieriger ließ sich auf das Experiment Gaia-Touch ein.

Auf dem Buchberg führte Theresia Nickl-Obermeier die Teilnehmer zu verschiedenen prägnanten Kraftorten, um die dort ansässigen Energien zu spüren. Bei der Viereckschanze gab sie eine kurze Einführung: Gaia-Touch (gaia = griech. für Erde) sind leicht zu erlernende Körperbewegungen, mit denen Verbindung zum Erdenbewusstsein aufgenommen werden kann. Über den Hexensteig führte der Weg zum Burgstall und später zu einem sakralen Platz unterhalb der Buchberghütte. Der Schwerpunkt lag auf der Schulung der Wahrnehmung und Stärkung der Intuition, was für verschiedenste Lebensbereiche hilfreich ist.Am Samstag, 14. Oktober, bietet die AOVE eine weitere Gaia-Touch-Exkursion rund um den Wetterberg mit Einkehrmöglichkeit ins Bernsteincafé an. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kapelle St. Sebastian in Kemnath am Buchberg, die Gebühr beträgt fünf Euro. Bequeme Kleidung, Getränk und Verpflegung sind mitbringen. Anmeldung bis Mittwoch, 11. Oktober, bei der AOVE, 09664/9 53 97 20, oder info@aove.de.