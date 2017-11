Freizeit Hahnbach

26.11.2017

Der Landesverband für Gartenbau rückt die Obstbaum-Pflege wieder mehr ins Bewusstsein. Da liegen die Gartler von Iber im richtigen Trend.

Iber. Auf ein arbeitsreiches Jahr konnte der Gartenbauverein Iber und Umgebung zurückblicken. Die Herbstversammlung stand im Zeichen etlicher Ehrungen für langjährige Mitglieder. Das festlich geschmückte Jugendheim und ein gemeinsames Abendessen gaben dem Abend einen feierlichen Rahmen.Vorsitzender Eduard Eckl sprach vor zahlreichen Besuchern in seinem Bericht von einem erfolgreichen Vereinsjahr. Ein Großteil der Aktivitäten stehe nach wie vor im Zusammenhang mit der Pflege der örtlichen Anlagen. Große Aufmerksamkeit werde dabei dem Gelände um den Backofen als Mittelpunkt des Dorfes gewidmet. Als Besonderheit unter den Festivitäten auf dem Dorfplatz stellte er der Besuch der französischen Delegation aus Maintenon und das Ferienprogramm mit 42 teilnehmenden Kindern mit dem Beitrag "Blumentopfbrot" heraus.Erfolgreich habe der Verein an dem Landkreiswettbewerb "Unsere Dorfschätze - Obstbäume" teilgenommen. Die Mitglieder Ulrike Pirkl und Hans Strobel seien mit einem Sonderpreis ausgezeichnet worden. Für das nächste Jahr gab der Vorsitzende die Losung aus, sich als wichtiges Vereinsziel die Pflege der Streuobstbestände in den Ortschaften vorzunehmen. Dazu sollen im Frühjahr verstärkt Baumschnittkurse angeboten werden.Bürgermeister Bernhard Lindner wertete den Verein mit seiner erfolgreichen Arbeit als "feste Größe im Leben der Dorfgemeinschaft" und bedankte sich für die vielfältige Pflegearbeiten in der Gemeinde. An Brauchtum und Geselligkeit werde in Iber beispielhaft festgehalten. Die Kooperation mit den Gartenbauvereinen Hahnbach und Ursulapoppenricht sei vorbildlich. Kreisfachberaterin Michaela Basler stellte den Kinder- und Jugendwettbewerb für 2018 vor. Er laute "Streuobst-Vielfalt - beiß rein" und werde vom Landesverband geleitet. Sie freue sich, dass der Gartenbauverein Iber bereits erste Vorbereitungen für die Teilnahmen getroffen hat.Eine Bilderschau über das vergangene Jahr rundete den Abend ab. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Werner Schmid, Sabine Falk, Marianne Schober, Marille Köper, Elise Lindner, Gudrun Mertn und Herbert Flierl die Ehrennadel in Silber und ein Gartenbuch mit Widmung.