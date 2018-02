Freizeit Hahnbach

Der Himmel schickte Konfetti - in Form von dichten Schneeflocken. Gestört hat es beim Hahnbacher Faschingszug aber kaum. Im Ortskern herrschte Partystimmung und sogar die Chinesen waren begeistert.

Gefährliche Drachen, drollige Lamas, schneidige Piraten, aber auch ein blond gelockter Asiate mit obligatorischer Kamera, der (fast) extra aus China angereist war, um dieses tierische Vergnügen live zu erleben - Fasching in Hahnbach zieht Mensch und Tier geradezu magisch an.Selbst bei dem Sauwetter am Sonntagnachmittag gab es nur eins: raus auf die Straße. Dicht gedrängt standen die Feierwütigen am Straßenrand. Wen wundert es, dass die 53 Wagen fast kein Durchkommen hatten, je weiter sie die Partymeile vorankrochen. Überall tummelten sich Kinder auf der Suche nach Süßem und die ganz Vorwitzigen versorgten sich direkt am Faschingswagen mit Flüssigem. Diesmal waren die Fußgruppen und Faschingswagen wenig politisch ausgerichtet. Ein bisschen Brexit, Krokos gegen GroKo - doch ansonsten waren die Themen bunt gemischt. Der Freitagsstammtisch Hahnbach hatte mit seinem riesigen Bob die Olympischen Winterspiele im Visier und die Damen der Frauen-Union, die als grün gelockte Wasserwesen ihr Unwesen trieben, hatten nicht nur die Belebung der Vilsauen im Sinn. Sogar ein rollendes Wohnzimmer bekamen die Faschingsverrückten zu sehen. Hauptsache bunt, Hauptsache laut. So war der Fasching in Hahnbach 2018.