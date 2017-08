Freizeit Hahnbach

09.08.2017

3

0 09.08.2017

Urspring. Hannelore und Erdreich Kiecker begeben sich jedes Jahr mit der Wünschelrute auf die Suche nach Wasseradern, Erdstrahlen sowie Geomanten. Dabei entdecken sie jedes Mal neu ein Stück Heimatgeschichte. Die Rutengänger waren jüngst in Urspring unterwegs.

Die Wasseradern im Tal vor Urspring fließen von Norden nach Süden den Berg hinunter, besser gesagt sie fließen waagrecht und kommen am Fuß des Berges als Quelle an die Oberfläche, und zwar direkt in einem Trichter. Dieser entstand mit einer glasigen, dichten Oberfläche durch einen erhitzten Meteoriten oder die noch nicht erkaltete Erde. Regenwasser sammelte sich darin zu einem Weiher, der sich im heißen Sommer sehr stark reduzierte. Darunter existierte ein unterirdischer Wasserlauf.Durch eine Sprengung sollte eine Verbindung entstehen, um auch im Sommer für ausreichend Wasser zu sorgen. Bei diesem Versuch zerbrach jedoch die Schale. Das gesammelte Wasser versickerte. Im Mittelalter war die Oberpfalz ein relativ reiches Land, so dass Völker wie die Hunnen, Awaren und Ungarn die Region oft überfielen. Erst später wurden feste Verteidigungslinien geschaffen.Orte wie Urspring haben eine jahrhundertealte Geschichte. "Ihre Gründungszeit ist das 13. Jahrhundert, wie wir es an diesem Nachmittag mit der Rute entdeckt haben", so Lehrgangsleiter Erdreich Kiecker.