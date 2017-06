Freizeit Hahnbach

25.06.2017

3

25.06.2017

Iber. Spaß und Spannung standen im Vordergrund bei der Neuauflage des "Spiels ohne Grenzen" bei der Katholischen Landjugend (KLJB) Iber. Bei herrlichem Sommerwetter fand die Veranstaltung vor zahlreichen Zuschauern im Außenbereich des Jugendheims statt. Neben den Ausrichtern stellten sich die KLJB-Gruppen Adlholz, Großschönbrunn, Gunzendorf, Krickelsdorf, Süß und der örtliche Verein Freibier Forstseih dem unterhaltsamen Vergleich. Als Siegerteam durften sich die Adlholzer über eine von der Marktgemeinde Hahnbach gestiftete Zillenfahrt auf der Vils freuen. In zehn Disziplinen mussten die Mannschaften ihr Geschick und Können unter Beweis stellen. So galt es, beim Baggerfahren eine Holzlatte in ein Rohr zu versenken und mit verdunkelter Taucherbrille im Pool nach Beilagscheiben zu suchen. Höhepunkt der Wettbewerbe war das Durchqueren eines Parcours mit einer mit Holzriegeln gefüllten Schubkarre, wobei auch eine mit Schmierseife präparierte Rutsche bewältigt werden musste. Mit Kaffee und Kuchen, Bratwürsten und Getränken wurden die Gäste bewirtet. Bild: ibj