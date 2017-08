Keine Verlierer beim abwechslungsreichen Programm

Freizeit Hahnbach

21.08.2017

21.08.2017

Olympische Atmos-phäre herrschte auf dem Gelände der Josef-Trösch-Sportanlage beim Ferienprogramm des SV Hahnbach. Rund 30 Buben und Mädchen vergnügten sich mit sportlicher Disziplin und Teamgeist. Unter dem Motto "Dabei sein ist alles - es gibt keine Verlierer" hatte Claudia Graf (hinten, Vierte von rechts) mit tatkräftiger Unterstützung des Helferteams Silvia Wainio, Heidi Rösl, Birgit Simon, Evi Höllerer, Nadine und Manuel Graf bei herrlichem Sommerwetter ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Je nach Alter aufgeteilt in drei Gruppen bemühten sich die Teilnehmer, ganz ohne Doping in den Disziplinen 50-Meter-Lauf, Weitwurf und Weitsprung um Höchstleistungen. Die dabei verbrauchten Energien brachten bei der Brotzeit Wurstsemmeln, Brezen, Getränke oder ein erfrischendes Eis zurück. Viel Kraft und Anfeuerung war beim Tauziehen nötig. Große Freude hatten die kleinen Olympioniken auch bei der Wasserbombenschlacht und weiteren Bewegungsspielen. Nachdem beim Ferienprogramm der Konkurrenzkampf außen vor bleiben sollte, durfte sich am Ende des sportlichen Nachmittages jedes Kind bei der Siegerehrung über eine Urkunde und eine Medaille (Bild) freuen. Bild: ibj