06.08.2017

Ursulapoppenricht. Im zweijährigen Wechsel mit der Feuerwehr findet das Sommernachtsfest des Männergesangvereins statt. Nachdem das Fest 2016 ausfallen musste, war heuer turnusmäßig der Gesangverein als Ausrichter an der Reihe. Das Wetter wurde rechtzeitig wieder besser, so dass sich zahlreiche Gäste am Festgelände beim Feuerwehrhaus in Ursulapoppenricht einstellten.

Neben den Besuchern aus der Gemeinde kamen auch Abordnungen der benachbarten Gesangvereine aus Hahnbach und Poppenricht. Dies demonstriert die Kameradschaft der Sängerfreunde über die Ortsgrenze hinweg, die sich auch in vielen Gemeinschaftschören - beispielsweise zum Frohnbergfest - zeigt.Nach den Grußworten von Vorsitzendem Anton Kohl schloss sich ein kleines Ständchen der Sänger an, bei dem sie die Gäste musikalisch begrüßten. Mit der Aufforderung "Bleibn ma no a wengerl sitzen, bleibn ma no a wengerl da" luden die Sänger ihre Gäste ein. Die kamen dem in der lauen Sommernacht gerne bis nach Mitternacht nach.