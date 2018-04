Freizeit Hahnbach

26.04.2018

31

0 26.04.201831

Der Wasserstand der Vils bei Schönlind war zu gering, so dass die Kanufreunde Amberg-Sulzbach den Einstieg für das Bezirksanpaddeln und Start in die Saison kurzfristig nach Hahnbach verlegen mussten. Gut 75 Kanuten standen bereit, vilsabwärts loszupaddeln. Landrat Richard Reisinger wünschte den Teilnehmern viel Spaß auf der Vils und damit auf dem Fluss, der die Region präge.

Zwar sei er noch nie in einem Kanu gesessen, so Reisinger, aber soweit er das überblicken könne, sei Kanu-Fahren ein anmutender Wassersport. Eine schöne Kanu-Fahrt trotz wenig Wasser wünschte Gerdi Baumer, die Vizepräsidentin für Freizeitsport im bayerischen Kanu-Verband.Das Oberpfälzer Bezirksanpaddeln nutzte Bezirksvorsitzender Karlheinz Baumer, um dem Regensburger Ruderverein den großen Wanderpokal zu überreichen. Sie hatten die Trophäe in drei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils für den paddelstärksten Verein gewonnen - nun dürfen sie diesen Pokal auch endgültig behalten. Alfons Völkl, Kanu-Abteilungsleiter im Regensburger Ruderverein, nahm die Auszeichnung entgegen. Er revanchierte sich mit einem neuen Wanderpokal, um den sich die Kanuten des Bezirks Oberpfalz in den nächsten Jahren bewerben können.Der offizielle Teil des Oberpfälzer Bezirksanpaddelns endete nach etwa zehn Kilometern dann schon wieder in Traßlberg. Dort hieß Poppenrichts Franz Birkl die Kanufreunde willkommen. Für einige der Paddler ging die muntere Fahrt bei herrlichem Wetter weiter nach Amberg.