Freizeit Hahnbach

26.09.2017

Getreu dem Goethe-Zitat "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah" war das Ziel des Senioren-Jahresausflugs der Pfarrei St. Jakobus die Unesco-Weltkulturerbe-Stadt Bamberg. Mit zwei Führern erkundeten sie neben Gassen und Plätzen den Domberg samt Kaiserdom und den Rosengarten im Innenhof der Neuen Residenz. Eine Schifffahrt auf der Regnitz mit Blick auf die Altstadt, vorbei an Klein-Venedig mit historischem Rathaus und durch eine Schleuse des Ludwig-Donau-Main-Kanals in den Frachthafen des Mains hinterließ viele Eindrücke.