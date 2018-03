Freizeit Hahnbach

16.03.2018

15

0 16.03.201815

Die Wasserwacht Hahnbach ist von der harten Sorte: Das beweist sie seit Jahrzehnten beim Winter-Vilsschwimmen, zu dem sich auch heuer wieder hartgesottene Teilnehmer in den eisigen Fluss stürzten. 2019 geht dieses Spektakel zum 40. Mal über die nasskalte Naturbühne.

Darauf blickte die Wasserwacht schon mal bei ihrer gut besuchten Mitgliederversammlung. Vorsitzender Daniel Weidner kündigte für dieses "Jubiläum" eine besondere Aktion an, zog aber ebenso zufrieden Bilanz übers vergangene Jahr: Mit einem guten Finanzpolster im Rücken, das sich zwar durch einige anstehende Projekte bald schmälern werde, wurden wieder drei Schwimm- und drei Aqua-Jogging-Kurse angeboten.Der stellvertretende technische Leiter Benedikt Heisig ließ einige Wasserrettungseinsätze sowie Sicherheitsabstellungen Revue passieren und hob hervor, dass die SEG auch bei der Großübung der Kreiswasserwacht vertreten war. Die Besetzung der Hallenbadaufsicht läuft nach seinen Worten momentan noch ganz gut, mache aber zusehends Mühe. Jugendleiterin Marie Hirsch blendete neben dem regulären Trainingsbetrieb mit rund 60 Kindern und Jugendlichen auf einige Sommeraktionen zurück, mit denen die "hallenbadfreie" Zeit überbrückt wurde. Außerdem beteiligte sich die Jugendgruppe nach ihren Angaben am Faschingszug, traf sich zur Weihnachtsfeier und einer Fahrt zum Palm-Beach nach Stein. Auch ein Ausbildungswochenende in der Wachstation Trausnitz stand am Programm.2. Bürgermeister Georg Götz bezeichnete die Ortsgruppe als wichtige Stütze in der Gemeinde und lobte die Organisation der Hallenbad-Aufsicht und die Schwimmkurse. Für den Kulturausschuss freute sich Michael Iberer, dass die Wasserwacht stets bei Veranstaltungen des HKA und der Vereine präsent sei und "durch unkomplizierte Leihgaben" ihrer Ausrüstung andere unterstütze.Mit einer Überraschung warteten die zwei stellvertretenden Vorsitzenden Angela Wiesnet und Katrin Daubenmerkl auf: Für seine 25-jährige Tätigkeit im Vorstand dankten sie Daniel Weidner mit einem Geschenkkorb und einem Gutschein; seiner Partnerin Gabriele Wiesnet mit einem Blumenstrauß. Das Schnorchelschwimmabzeichen bekamen Julian Dobmeier und Christoph Lösch. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Georg Steininger und Markus Siegert geehrt, für 35 Jahre Christian Meister und für jeweils vier Jahrzehnte Franz Fleischmann und Karl-Heinz Urbanek.