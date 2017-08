Freizeit Hahnbach

Tennisolympiade und zur Abkühlung ein Sprint durchs kühle Nass der großen Wassersprenger - auch bei hochsommerlichen Temperaturen bereitete das Zeltlager des TC Hahnbach der Tennisjugend großen Spaß. 18 Kinder ließen mit diesem Abenteuer die Saison fröhlich ausklingen. Nach dem Aufbauen der Zelte trugen sie bereits am Vormittag erste Matches aus. Wie es sich für ein ordentliches Lager gehört, wurden Flaggen gebastelt und an den Zelten befestigt. Bis in den Abend hinein waren alle Plätze belegt. Am Lagerfeuer bei Würstchengrillen, Wickelbrot und Geschichtenerzählen klang der Abend aus. Mutige wagten sich noch auf eine Nachtwanderung mit Fackeln. Ein gemeinsames Frühstück im Clubheim lieferte am nächsten Morgen frische Kraft für die Tennisolympiade. Ein Höhepunkt war das Eltern-Kind-Turnier. Mit Grillen endeten die ereignisreichen Tage.